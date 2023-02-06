



Тысячи датчан протестуют против отмены государственных праздников

Тысячи людей собрались в Копенгагене в воскресенье, чтобы выразить протест против выдвинутого правительством законопроекта об отмене государственных праздников для финансирования увеличения расходов на оборону.



Демонстрация была организована крупнейшими профсоюзами страны, выступающими против отмены Дня Великой молитвы — христианского праздника, который приходится на четвертую пятницу после Пасхи и отмечается с 1686 году.



По оценкам профсоюзов, организовавших протест, в нем приняли участие не менее 50 000 человек, что сделало его крупнейшей демонстрацией в Дании за более чем десятилетие. Местная полиция таких оценок скопления людей не дает.



Отмена праздников была предложена в декабре, чтобы помочь увеличить налоговые поступления для увеличения расходов на оборону после начала войны в Украине, и является частью широкомасштабной программы реформ недавно сформированного правительства, направленной на "преодоление вызовов модели благосостояния страны".



Правительство предложило перенести на три года вперед, к 2030 году, цель достижения целевого показателя расходов НАТО на оборону в размере 2% от ВВП. В нем говорится, что большая часть дополнительных 4,5 миллиардов датских крон (654 миллиона долларов), необходимых для достижения цели, может быть покрыта за счет более высоких налоговых поступлений, которые бюджет может получить, если отменит праздник.



Однако профсоюзы, оппозиционные законодатели и экономисты поставили под сомнение эффект предложения. Некоторые экономисты говорят, что это вряд ли будет иметь долгосрочные последствия, поскольку рабочие найдут другие способы скорректировать свое рабочее время.



На датском рынке труда заработная плата и рабочее время в основном регулируются коллективными договорами между профсоюзами и работодателей без вмешательства государства.



Однако правительство, имеющее незначительное большинство в парламенте, заявляет, что намерено протолкнуть законопроект независимо от оппозиции.

