



Триллионы цикад атакуют США

Триллионы цикад вот-вот появятся в некоторых частях США в количествах, не наблюдавшихся десятилетиями, а, возможно, и столетиями. Считается, что в последний раз в США одновременно появлялись два выводка периодических цикад еще в 1803 году, когда президентом был Томас Джефферсон.



По словам экспертов, люди на юго-востоке США готовы увидеть “зрелище, на которое стоит посмотреть”, поскольку периодическое появление цикад, которые обычно происходит каждые 13 лет, совпадают с другим выводком, который появляется в 17-летнем цикле этой весной.



В то время как однолетних цикад, которые крупнее и зеленее, чем их чернотелые собратья, можно найти в любой точке мира, периодических цикад черного цвета с красными выпуклыми глазами можно встретить только в Северной Америке.



Двойное появление периодических цикад, печально известных своей громкостью, является редким явлением и, по оценкам, в последний раз произошло 221 год назад, в 1803 году, когда Томас Джефферсон, один из отцов-основателей Америки, был президентом США.



Эксперт по цикадам из Университета Коннектикута Джон Кули назвал предстоящее дуэльное вторжение “цикадо-геддоном”.



Громкость их “пения” может достигать 110 децибел.



“Периодические цикады отнюдь не тонко поют”, - сказал г-н Кули.



Уже есть явные признаки предстоящей инвазии Brood XIX — цикад, появляющихся с 13-летним циклом, — поскольку они проделывают скважины в красной глине Джорджии.



Как вид с наибольшим географическим распространением, популяция XIX распространена на Среднем Западе, включая Айову, Иллинойс и Индиану, а также на юго-востоке, в небольших районах Алабамы, Арканзаса, Джорджии, Кентукки, Луизианы, Миссури, Миссисипи, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Вирджиния и Мэриленд.



Вскоре после своего появления в Иллинойсе появятся цикады из другой популяции, выводка XIII.



Популяция XIII появляется только каждые 17 лет и, по словам энтомолога из Университета Мэриленда Майка Рауппа, “исторически многочисленна”.





Биофизик Технологического института Джорджии Саад Бхамла сказал: “У нас есть триллионы этих удивительных живых организмов, которые выходят из земли, взбираются на деревья, и это просто уникальный опыт, зрелище, которое стоит увидеть.



Это похоже на то, что целый вид инопланетян живет у нас под ногами, а потом через некоторое простое число лет они выходят, чтобы поздороваться”.



По мнению исследователей из Университета Коннектикута, цикады в этом году покроют такую территорию, что она будет равна размеру американского штата Делавэр.



“Если мы примем оценку в миллион цикад на акр и если общая совокупная площадь периодического появления цикад примерно равна размеру штата Делавэр, то в этом случае будет задействовано более триллиона цикад”, - говорится в исследовании.



“В 2024 году, когда цикады появятся от Мэриленда до Оклахомы, от Иллинойса до Алабамы, очевидно, что будут присутствовать триллионы взрослых цикад, но не все в одном и том же месте в одно и то же время”.



Цикады периодически ищут растительность вокруг взрослых деревьев, где они могут спариваться и откладывать яйца, а затем уходить под землю, чтобы полакомиться корнями, говорит биолог из Университета Маунт-Сент-Джозеф Джин Крицкий, эксперт по цикадам, написавший в этом году книгу о двойном вылете.

