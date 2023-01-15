Новости » Life Style
Три полоски: Adidas проиграл суд люксовому бренду
15.01.2023 23:15 Алина Груднева

Три полоски: Adidas проиграл суд люксовому бренду

Компания Adidas AG проиграла в суде люксовому бренду Thom Browne Inc по иску о нарушении прав на товарный знак в виде трех полос.  
Согласно постановлению Манхэттенского суда, спортивный гигант не смог привести убедительные доказательства.

Уточняется, что используемые двумя компаниями параллельные полосы не могут ввести покупателей в заблуждение относительно бренда. Более того, в Thom Browne  обратили внимание на разное количество полосок, используемых фирмами.

В Adidas были разочарованы вердиктом суда, но пообещали строго следить за соблюдением прав на свою интеллектуальную собственность.

В свою очередь, в Thom Browne довольны завершением судебного процесса.   Разбирательства относительно товарного знака начались в 2021 году. Спортивный гигант утверждал в иске, что Thom Browne, используя четыре полосы и паттерны Grosgrain на обуви нарушали права собственности Adidas.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы