



Три полоски: Adidas проиграл суд люксовому бренду

Компания Adidas AG проиграла в суде люксовому бренду Thom Browne Inc по иску о нарушении прав на товарный знак в виде трех полос.

Согласно постановлению Манхэттенского суда, спортивный гигант не смог привести убедительные доказательства.



Уточняется, что используемые двумя компаниями параллельные полосы не могут ввести покупателей в заблуждение относительно бренда. Более того, в Thom Browne обратили внимание на разное количество полосок, используемых фирмами.



В Adidas были разочарованы вердиктом суда, но пообещали строго следить за соблюдением прав на свою интеллектуальную собственность.



В свою очередь, в Thom Browne довольны завершением судебного процесса. Разбирательства относительно товарного знака начались в 2021 году. Спортивный гигант утверждал в иске, что Thom Browne, используя четыре полосы и паттерны Grosgrain на обуви нарушали права собственности Adidas.