



Тренер Тарасова о требовании признать Пугачеву иноагентом: идиотство

Знаменитая российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко осудила тех, кто призывает признать примадонну Аллу Пугачеву, которой 15 апреля исполнилось 75 лет, "иноагентом".



С таким заявлением она выступила в интервью журналистке Ксении Собчак.



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По словам Тарасовой, Пугачева является звездой огромной величины, с которой никто в стране в этой сфере не сравнится.



"Она большая настоящая звезда! И к ней надо так и относиться, как к настоящей звезде, которая украшает нашу страну! И слава Богу, что она родилась у нас в стране. У нас лучше никого не было", - сказала она.



Тарасова добавила, что примадонну обожали и будут обожать. На вопрос Собчак о том, почему некоторые общественники призывают признать Аллу Борисовну "иноагентом", она ответила:



"Это вообще идиотство! Они, наверно, не понимают значения этих слов. Ну что это такое?! Почему, то Вишневскую с Растраповичем удалили на непонятные годы, которые просто нашли в себе силы вернуться сюда, но уже не жить здесь. Теперь и Алла... Это стыдно! Мелкие завистники, которые сидят во власти", - добавила Тарасова.