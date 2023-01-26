



Тренды TikTok: что такое Mascara, о которой все говорят

В TikTok опубликованы миллионы видео в рамках тренда #MascaraTrend.



В настоящее время этот тэг имеет 39,2 миллиона просмотров, но он, как оказалось, не имеет ничего общего с настоящей маскара - тушью для ресниц. Журнал Cosmopolitan объяснил, что же означает этот тренд.



#MascaraTrend - это, по сути, закодированный способ рассказать людям о своих прошлых и настоящих романтических отношениях, о том, насколько они были хорошими или плохими, и даже о том, на что был похож секс.



Например, один TikToker написал: «Единственная Maskara, которая мне когда-либо действительно нравилась, в конечном итоге очень сильно повредила мои ресницы, поэтому теперь я слишком боюсь пробовать любую новую тушь, потому что я не могу допустить, чтобы мои ресницы снова были повреждены". Автор ролика имела в виду под Maskara молодого человека, который ранил ее.



Другой пользователь написал: "Моя любимая Maskara не могла держать свою палочку в тюбике". Очевидно, что речь тут идет не о туши для ресниц.