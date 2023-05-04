



TikTok будет отдавать авторам контента половину дохода от видеорекламы

TikTok заявил, что запускает новый продукт, который позволит авторам контента продавать рекламу вместе со своими публикациями и получать половину дохода, что является изменением для приложения для обмена видео, которое исторически было ориентировано на независимых авторов. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Продукт Pulse Premiere является частью развития программы TikTok Pulse, которая позволяет элитной группе авторов получать половину дохода от видеорекламы, которая появляется сразу после их публикаций в TikTok, пишет газета.



Новый продукт будет предлагать аналогичные преимущества для аккаунтов избранных пользователей, таких как Condé Nast, BuzzFeed и NBC. Хотя Pulse доступен только для 4% лучших постов его авторов - на основе таких показателей, как лайки, время просмотра и комментарии - новый продукт будет продавать рекламу под всеми публикациями от авторов-участников, сообщили в компании.



Возможность продавать рекламу в самом популярном приложении социальных сетей появилась в то время, когда многие авторы пытаются справиться со сложными экономическими условиями, что приводит к сокращению расходов и увольнениям по всей индустрии.



Для TikTok этот шаг создает еще одну возможность получения прибыли для платформы, а также помогает наладить отношения с рекламодателями и авторами контента, пишет WSJ.



"Речь идет о том, как мы можем действительно разнообразить наше портфолио", - сказал глобальный руководитель стратегии монетизации продуктов в TikTok Рэй Цао.



Новый рекламный продукт появился на фоне того, что приложение, принадлежащее пекинской компании ByteDance, оказалось под угрозой запрета в США после того, как администрация Байдена выразила беспокойство по поводу национальной безопасности в отношении конфиденциальности данных на платформе.



TikTok отверг обвинения в связях компании с китайским правительством и предложил план стоимостью 1,5 миллиарда долларов, чтобы отделить свою деятельность в США от Китая. Компания также пытается успокоить рекламодателей, преуменьшая угрозу полного запрета.



