



Танзания вытесняет масаи с земель предков, конфискуя их скот

В обновленной информации Оклендского института, американского экологического аналитического центра, говорится, что правительство насильно конфисковало около 5880 голов крупного рогатого скота и 767 коз и овец у масаи в ноябре и декабре прошлого года и требует от владельцев крупных штрафов. Те, кто не могут заплатить, вынуждена продать свой скот с аукциона и уехать.



"Животноводство занимает центральное место в культуре и средствах к существованию масаи", сказала Анурадха Миттал, исполнительный директор Оклендского института. — "Поэтому потеря крупного рогатого скота является для них катастрофой. С помощью этой новой тактики цель правительства явно состоит в том, чтобы изгнать их с земель предков".



Правительство остается непреклонным в том, что переселение проложит путь для сафари-туризма и трофейной охоты на львов, слонов и других известных крупных видов, помогая окружающей среде и экономическому развитию страны. Власти называют перемещение масаев "добровольным", утверждая, что оно улучшит жизнь полукочевых скотоводов.



Но Миттал заявляет, что утверждения правительства о том, что переселение улучшит жизнь масаи, являются "откровенной ложью". Она добавила, что правительство "продолжает ставить доходы от туризма выше всего остального, включая жизнь".



Ранее правительство обвиняли в отказе в доступе к основным медицинским услугам, пастбищам, источникам воды и солончакам, чтобы вынудить масаи покинуть этот район.



Заповедник Нгоронгоро является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревни масаи занимают небольшую часть территории в пределах коммуны Лолиондо.



В июне прошлого года правительство Танзании было обвинено в применении насилия против народа масаи, протестовавшего против их выселения, что вызвало резкую международную критику. Но масаи потерпели неудачу, когда региональный суд вынес решение в пользу выселения.



Африканская комиссия по правам человека и народов, обычно базирующаяся в Гамбии, в настоящее время находится в Танзании для получения информации о положении с правами человека коренных народов в районах Лолиондо и Нгоронгоро.



Несколько танзанийских правозащитных организаций призвали комиссию быть беспристрастной и организовать конфиденциальные частные слушания с жертвами перемещения и организациями гражданского общества вдали от текущих усилий, спонсируемых государством.

