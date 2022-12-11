



Сын миллиардера Антуан Арно возглавил модный дом Dior

Старший сын французского миллиардера и ныне второго богатейшего человека мира Бернара Арно Антуан стал исполнительным директором холдинга Christian Dior SE. Он заменил в должности многолетнего руководителя модного дома Сидни Толедано.



Таким образом, все пятеро детей Бернара Арно в настоящее время занимают руководящие должности в компаниях группы люксовых брендов LVMH. Отмечается, что назначение старшего наследника позволит семье миллиардера укрепить контроль над активами как Christian Dior SE, так и LVMH.



По данным Reuters, Christian Dior SE – зарегистрированная на французской бирже компания, владеющая большой долей акций семьи Арно в LVMH, – крупнейшей в мире группе модных брендов класса люкс. Холдингу принадлежит около 41% акционерного капитала LVMH и 56% права голоса, что делает его самым крупным акционером компании.



Назначение старшего наследника Арно на должность исполнительного директора Dior является логическим следствием изменения юридической структуры собственности инвестиций семьи миллиардера, призванной обеспечить длительный контроль династии над LVMH.



45-летний Антуан и его 47-летняя сестра Дельфина, дети Бернара Арно от первого брака, ныне остаются в составе совета директоров группы LVMH. 30-летний Александр Арно в настоящее время занимает должность исполнительного директора Tiffany & Co, а Фредерик Арно, 27 лет, является генеральным директором TAG Heuer. Самый молодой в семье, 24-летний Жан, возглавляет отдел маркетинга и разработки часовой продукции бренда Louis Vuitton.



Напомним, что семья Арно обогнала Илона Маска в списке самых богатых людей мира и оказалась на первой позиции рейтинга с состоянием в 184,7 миллиарда долларов по версии Forbes.