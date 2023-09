"Свикини": выпущен уникальный купальник, который корректирует фигуру

Выпущен уникальный купальник, получивший название "свикини", который идеально корректирует фигуру, имитируя при этом "бикини".



По данным британской газеты The Guardian, его дизайн разработала мать троих детей Саманта Бриндли из Миддлвича.



"Свикини" помогает скрывать растяжки на животе, которые появляются после родов. Дизайн основан на оптической иллюзии, которая выглядит как бикини, но по факту, купальник является цельным.



Таким образом, живот покрывает сетка телесного цвета, соединяющая верх и низ. По словам создательницы, новинку она создала для того, чтобы помочь женщинам, которым хочется носить бикини, но они не могут себе этого позволить, стесняясь из-за складок и растяжек на животе.



"Мне пришла в голову эта идея, поскольку на мировом рынке не было ничего, что имитировало бы эффект ношения бикини, но при этом могло бы создать иллюзию более безупречного животика, чтобы скрыть, в моем случае, огромные растяжки после рождения первого ребенка", - отметила Бриндли.

