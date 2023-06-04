



Суд утвердил мировое соглашение между семьей убитой Галины Хатчинс и Болдуином

Судья окружного суда в Нью-Мексико в США в четверг утвердил мировое соглашение по иску, поданному семьей Галины Хатчинс, оператора украинского происхождения, которая была смертельно ранена на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) в 2021 году, со ссылкой на полученные документы, сообщает CNN.



Семья Хатчинс подала иск против Алека Болдуина, который играет главную роль в фильме и выступает в качестве продюсера, вместе с продюсерскими компаниями фильма, его продюсерами и другими ключевыми членами съемочной группы, заявляя о многочисленных нарушениях отраслевых стандартов.



В октябре 2022 года Мэтью Хатчинс, вдовец Галины Хатчинс, заявил в своем заявлении, что стороны достигли мирового соглашения, которое подлежит утверждению судом, что и было официально одобрено судьей в Санта-Фе в четверг.



Финансовые детали урегулирования не разглашаются. Согласно определению суда, мировое соглашение предусматривает обеспечение выплат несовершеннолетнему ребенку Хатчинсов, когда ему исполнится 18 и 22 года.



В соответствии с соглашением, фильм должен был быть завершен с участием Мэтью Хатчинса в качестве исполнительного продюсера, согласно его октябрьскому заявлению. Съемки "Ржавчины" возобновили в Монтане в апреле.



