



Сто лет назад в Иерусалиме было восстановлено еврейское большинство

Сто лет назад еврейское большинство в Иерусалиме было восстановлено, несмотря на долгие столетия антиеврейских преследований. Столетие этого революционного события в истории Иерусалима совпало с призывом Рашида Халиди на страницах The New York Times отнять Иерусалим у еврейского народа.



Статья в NYT, опубликованная 17 января, была написана профессором Колумбийского университета и ярым противником Израиля Халиди. В ней автор возражает против строительства посольства США в западной части Иерусалима, заявив, что его семья владеет участком земли, о котором идет речь.



Но Халиди не ограничивается этим конкретным участком земли, он выступает против строительства посольства США в Иерусалиме и в любом другом месте.



Халиди считает, что еврейский народ не имеет права ни на какую часть Иерусалима. Вопрос о строительстве посольства – это всего лишь предлог для автора, чтобы отобрать весь Иерусалим у евреев.



Однако, Иерусалим был центром еврейского национального и духовного существования с незапамятных времен. Согласно неофициальным данным, евреи стали большинством в Иерусалиме уже в 1896 году. В январе 1923 года, правящие власти Великобритании объявили результаты первой официальной переписи населения. Выяснилось, что евреи составляли 34 000 человек из 62 000 населения Иерусалима.



Помимо этого Иерусалим упоминается более 600 раз в Торе, но ни разу в Коране. Евреи во всем мире смотрят на Иерусалим, когда молятся, а мусульмане смотрят на Мекку.



Отрицание Рашидом Халиди еврейской связи с Иерусалимом игнорирует эти исторические факты, о которых напоминает празднование на этой неделе 100-летия восстановления еврейского большинства в городе.

