



Стало известно, сколько на “Первом” получали Малахов, Ургант, Познер

Известный телеведущий Андрей Малахов всегда являлся любимцем публики. За долгие годы работы на телевидении ведущий добился больших гонораров и сам открыто говорил об этом, пишут российские СМИ.



Телеведущий стал гостем на YouTube-канале “Осторожно: Собчак” и дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором озвучил свои гонорары. Артист без прикрас рассказал о том, какие суммы ему платило руководство Первого канала.



По словам Малахова, его зарплата была большой, по сравнению с остальной частью россиян. Но выяснилось, что доход ведущего бы не самым большим за всю историю Первого канала. Отмечается, что были знаменитости, получающие гораздо больше него.



“На Первом канале я получал в месяц 50 тысяч долларов. Владимир Познер и Иван Ургант получали больше”, — заявил Малахов.



Впрочем, если к зарплате добавить гонорары за корпоративы, съемки в рекламе, то сумму гонораров можно смело умножать на три.

