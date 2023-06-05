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Стало известно, сколько на “Первом” получали Малахов, Ургант, Познер
05.06.2023 12:07 Ирина Демьянова

Стало известно, сколько на “Первом” получали Малахов, Ургант, Познер

Известный телеведущий Андрей Малахов всегда являлся любимцем публики. За долгие годы работы на телевидении ведущий добился больших гонораров и сам открыто говорил об этом, пишут российские СМИ.

Телеведущий стал гостем на YouTube-канале “Осторожно: Собчак” и дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором озвучил свои гонорары. Артист без прикрас рассказал о том, какие суммы ему платило руководство Первого канала.

По словам Малахова, его зарплата была большой, по сравнению с остальной частью россиян. Но выяснилось, что доход ведущего бы не самым большим за всю историю Первого канала. Отмечается, что были знаменитости, получающие гораздо больше него.

“На Первом канале я получал в месяц 50 тысяч долларов. Владимир Познер и Иван Ургант получали больше”, — заявил Малахов.

Впрочем, если к зарплате добавить гонорары за корпоративы, съемки в рекламе, то сумму гонораров можно смело умножать на три. 
 

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