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Стало известно о судьбе пропавшей представительницы группы "Пикник"
25.03.2024 10:33 Алина Груднева

Стало известно о судьбе пропавшей представительницы группы "Пикник"

Пропавшая после теракта помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла.

По данным российских СМИ, об этом сообщили представители музыкального коллектива.

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Уточняется, что тело Кушнер опознали близкие.

Ранее участники группы "Пикник", чей концерт в "Крокус Сити Холле" был сорван террористами, сообщали, что женщина перестала выходить на связь после теракта.
 

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