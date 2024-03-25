Стало известно о судьбе пропавшей представительницы группы "Пикник"
Пропавшая после теракта помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла.
По данным российских СМИ, об этом сообщили представители музыкального коллектива.
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Уточняется, что тело Кушнер опознали близкие.
Ранее участники группы "Пикник", чей концерт в "Крокус Сити Холле" был сорван террористами, сообщали, что женщина перестала выходить на связь после теракта.