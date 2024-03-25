



Стало известно о судьбе пропавшей представительницы группы "Пикник"

Пропавшая после теракта помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла.



По данным российских СМИ, об этом сообщили представители музыкального коллектива.



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Уточняется, что тело Кушнер опознали близкие.



Ранее участники группы "Пикник", чей концерт в "Крокус Сити Холле" был сорван террористами, сообщали, что женщина перестала выходить на связь после теракта.

