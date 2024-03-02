



Стало известно о состоянии госпитализированного Бари Алибасова

Российский продюсер Бари Алибасов, попавший ранее в реанимацию, уже выписан из московской больницы.



Об этом сообщает кремлевское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление его сына.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Алибасова-младшего, его отец чувствует себя хорошо.



Ранее сообщалось, что продюсер группы "На-на" пережил инсульт. Источники в больнице сообщали, что у него диагностировали прогрессирующую церебральную недостаточность.