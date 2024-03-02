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Стало известно о состоянии госпитализированного Бари Алибасова
02.03.2024 15:27 Алина Груднева

Стало известно о состоянии госпитализированного Бари Алибасова

Российский продюсер Бари Алибасов, попавший ранее в реанимацию, уже выписан из московской больницы.

Об этом сообщает кремлевское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление его сына.

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По словам Алибасова-младшего, его отец чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что продюсер группы "На-на" пережил инсульт. Источники в больнице сообщали, что у него диагностировали прогрессирующую церебральную недостаточность.

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