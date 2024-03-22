



Стало известно, что всегда есть в сумочке Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, перенесшая недавно операцию на брюшной полости, всегда носит в своей сумочке четыре особых предмета.



По словам королевских экспертов, супруга принца Уильяма никогда не забывает о маленьком зеркальце, матирующих салфетках, носовом платке и о бальзаме для губ.



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Что примечательно, Кейт всегда носит маленькие сумочки. Если позволяют размеры, то Миддлтон также берет с собой камеру, поскольку любит делать фотографии.



Личные помощники принцессы, в свою очередь, носят банковские карты, документы, телефоны и другие важные вещи.

