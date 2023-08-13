



США вернули Италии огромную партию украденных артефактов

Соединенные Штаты вернули Италии более 250 древних артефактов после того, как полиция обнаружила, что они были украдены. сообщает ВВС.



Художественное подразделение итальянской полиции обнаружило, что предметы были украдены и проданы музеям США и частным коллекционерам в 1990-х годах.



Среди ценных артефактов — горшки, картины и скульптуры, некоторым из которых до 3000 лет. Некоторые из мозаик стоят десятки миллионов евро.



Самый старый предмет относится к эпохе Вилланова (1000–750 гг. до н.э.), в то время как другие артефакты - к этрусской цивилизации (800–200 гг. до н.э.), Древней Греции (750–400 гг. до н.э.) и Римской империи (27–476 гг. до н.э.).



Большинство артефактов было украдено в 1990-х годах, а затем продано через ряд дилеров, в частности в коллекцию Менила, музею в Хьюстоне, штат Техас.



Но представитель музея опроверг это и сказал, что они никогда не были частью коллекции. Представитель сказал, что музею были предложены артефакты в качестве подарка, но вместо этого он направил мецената в министерство культуры Италии.



Министерство заявило, что владелец коллекции "спонтанно" вернул предметы после того, как полиция обнаружила, что они были получены в результате незаконных раскопок археологических памятников.



Отдельно министерство заявило, что 145 возвращенных артефактов были получены в результате процедуры банкротства английского торговца антиквариатом Робина Саймса, который накопил тысячи предметов через нелегальных торговцев.



