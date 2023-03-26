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Спор о переходе на летнее время разделил Ливан на отдельные часовые пояса
26.03.2023 15:11 Ирина Демьянова

Спор о переходе на летнее время разделил Ливан на отдельные часовые пояса

Решение ливанского правительства в последнюю минуту отложить начало перехода на летнее время на месяц до окончания священного для мусульман месяца Рамадан привело сегодня к массовой путанице.

Поскольку одни учреждения переходят на летнее время, а другие отказываются, многие ливанцы оказались в положении жонглирующих расписаниями работы и учебы в разных часовых поясах - в стране, ширина которой составляет всего 88 км в самой широкой точке.

В некоторых случаях дебаты приобретают религиозный характер: многие христианские политики и институты, включая крупнейшую церковь маленького государства, Маронитскую церковь, отвергают этот шаг.

Небольшая средиземноморская страна обычно переводит часы на час вперед в последнее воскресенье марта, что совпадает с большинством европейских стран.

Однако в четверг правительство Ливана объявило о решении временного премьер-министра Наджиба Микати перенести начало перехода на летнее время на 21 апреля.

Причина такого решения не называлась, однако в местные СМИ попала видеозапись встречи Микати и спикера парламента Набиха Берри, на которой Берри просит Микати отложить введение летнего времени, чтобы мусульмане могли прервать пост Рамадан на час раньше.

 

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