



Спор о переходе на летнее время разделил Ливан на отдельные часовые пояса

Решение ливанского правительства в последнюю минуту отложить начало перехода на летнее время на месяц до окончания священного для мусульман месяца Рамадан привело сегодня к массовой путанице.



Поскольку одни учреждения переходят на летнее время, а другие отказываются, многие ливанцы оказались в положении жонглирующих расписаниями работы и учебы в разных часовых поясах - в стране, ширина которой составляет всего 88 км в самой широкой точке.



В некоторых случаях дебаты приобретают религиозный характер: многие христианские политики и институты, включая крупнейшую церковь маленького государства, Маронитскую церковь, отвергают этот шаг.



Небольшая средиземноморская страна обычно переводит часы на час вперед в последнее воскресенье марта, что совпадает с большинством европейских стран.



Однако в четверг правительство Ливана объявило о решении временного премьер-министра Наджиба Микати перенести начало перехода на летнее время на 21 апреля.



Причина такого решения не называлась, однако в местные СМИ попала видеозапись встречи Микати и спикера парламента Набиха Берри, на которой Берри просит Микати отложить введение летнего времени, чтобы мусульмане могли прервать пост Рамадан на час раньше.



