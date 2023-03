Созданы сапожки в форме "телепузиков"

Модный бренд Christian Cowan создал сапоги в форме одного из героев детского шоу "телепузики".



По данным Hype Вeast, обувь выполнена в виде телепузика Дипси.



Странные махровые сапожки выполнены на шпильке. И это не единственная дань мультсериалу.



Бренд также создал одежду с изображением мультяшек. Цена колеблется в диапазоне 195-595 долларов.





