



Совет механика: Езда в автомобиле с опущенными окнами может дорого вам стоить

Своими советами автовладельцам поделился инженер Джош Реджис рассказавший, почему не стоит ездить с опущенными окнами. Об этом пишет The Sun.



“Когда окно опущено, вы расходуете больше бензина, потому что заставляете мотор автомобиля работать интенсивнее, преодолевая сопротивление ветра”, – предупредил Реджис. “Ваша машина работает усерднее, сжигая больше топлива для поддержания той же скорости. Если вы используете кондиционер, ваш автомобиль будет двигаться с той же скоростью, поэтому он потратит меньше топлива”.



Далее механик объяснил, что провел научные эксперименты, чтобы доказать, что использование кондиционера более энергоэффективно.

Механик прокомментировал и необходимость прогревать машину перед поездкой в холодную погоду.



“Лучше завести мотор на пять секунд, а затем сразу же тронуться, так вы быстрее доведете автомобиль до оптимальной рабочей температуры, чем если бы вы оставили его прогреться”, – объяснил Джош.



По его словам, необходимость прогревать машину перед поездкой пропала с исчезновением карбюраторов, которые для большей эффективности нуждались в прогреве.