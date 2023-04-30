



Состояние Цукерберга выросло на $10 млрд на фоне роста продаж Meta

Состояние Марка Цукерберга в четверг выросло более чем на $10 млрд, что стало третьим по величине скачком его состояния в истории, после того как компания Meta Platforms Inc. удивила инвесторов высокими продажами за первый квартал, пишет Bloomberg.



Акции Meta выросли на 14% после отчета о прибыли, увеличив состояние Цукерберга до $87,3 млрд и подняв его на 12-е место в индексе миллиардеров Bloomberg. Это самый высокий показатель состояния исполнительного директора Meta за последние год.



В четверг Цукерберг обратил вспять процесс падения благосостояния в 2022 году, когда его состояние упало на 57% - или на $71 млрд - после крупных расходов на разработку метавселенной и общеотраслевого спада, вызвавшего беспокойство по поводу перспектив роста компании.



Миллиардер использовал результаты четверга, чтобы подкрепить свои аргументы в пользу продолжения инвестиций в такие области, как искусственный интеллект и виртуальная реальность.



Компания также сосредоточилась на сокращении расходов за счет снижения затрат и увольнений, что Цукерберг назвал "годом эффективности".



Самый большой рост чистой стоимости Цукерберга за один день - $12,5 млрд 2 февраля и $11 млрд около года назад.