Новости » Life Style
Снова на экранах: Майкл Дуглас и его сын снялись в семейной драме
06.11.2022 02:30 Ольга Белозерова

Снова на экранах: Майкл Дуглас и его сын снялись в семейной драме

Майкл Дуглас и его сын Кэмерон Дуглас впервые за 19 лет появятся вместе в одном фильме.

Как сообщает People, Дугласы сыграют отца и сына в грядущей семейной драме "Кровавый узел" режиссера Говарда Дойча.

Драма рассказывает об отце, который приглашает своего отчужденного сына навестить его в Пуэрто-Рико, чтобы принять участие в соревновании по рыбной ловле и наладить отношения. 

Говард Дойч заявил, что его фильм об искуплении, любви и прощении. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы