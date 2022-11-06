



Снова на экранах: Майкл Дуглас и его сын снялись в семейной драме

Майкл Дуглас и его сын Кэмерон Дуглас впервые за 19 лет появятся вместе в одном фильме.



Как сообщает People, Дугласы сыграют отца и сына в грядущей семейной драме "Кровавый узел" режиссера Говарда Дойча.



Драма рассказывает об отце, который приглашает своего отчужденного сына навестить его в Пуэрто-Рико, чтобы принять участие в соревновании по рыбной ловле и наладить отношения.



Говард Дойч заявил, что его фильм об искуплении, любви и прощении.