



Смомби: умное решение Южной Кореи для предотвращения ДТП

Сегодняшнее молодое поколение растворяется в экранах смартфонов, даже когда это представляет реальную опасность для жизни. В Южной Корее нашли оригинальное решение нарастающей проблемы молодых людей, которые переходят дорогу не отрывая взгляда от экранов своих гаджетов, и внедрили "смомби" по всей столице Сеулу.



Это довольно простое, но невероятно умное решение — на тротуаре и перед каждым пешеходным переходом, по обеим сторонам дороги, можно увидеть светящиеся красные и зеленые светодиодные ленты, которые синхронизированы с обычными светофорами на пешеходных переходах. Это не украшение, а дополнительный светофор, предназначенный для тех людей, чьи глаза склонны смотреть преимущественно вниз.



Название "Смомби" возникло из сочетания двух английских слов — Smart и Zombie, означающих зомби, помешанных на смартфонах. Для них предназначено решение, реализованное в Сеуле и по всей Южной Корее, с целью попытаться уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в стране.



Светофоры были впервые установлены в рамках эксперимента, проведенного в 2019 году с целью попытаться обуздать растущее количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих на перекрестках в стране. В том же году правительство Южной Кореи также представило систему оповещения, которая отправляет сообщение на телефон человека, который собирается перейти дорогу с интенсивным движением.



Согласно Korean Times, зомби действительно были установлены, чтобы предупреждать "зомби, погружённых в смартфоны", но позже оказались полезными и в том, что касается безопасности детей. После успеха правительственные чиновники объявили, что расширят использование специальных светофоров и сосредоточатся на районах вокруг школ и детских садов.



Странное изобретение разделило социальные сети на две части: в то время как некоторые пользователи утверждали, что оно имело оглушительный успех, многие были возмущены тем фактом, что это было решение, которое еще больше поощрит зависимость от мобильных телефонов среди подростков и молодых людей.



При этом с фактами трудно поспорить — в Сеуле число погибших в результате ДТП снизилось в 2020 году до 218 вместо 247 в 2019 году. По данным Korea Herald", на пешеходов приходилось 115 смертей в результате ДТП в 2020 году, более половины всех случаев.

