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СМИ: вся семья Пугачевой переехала жить за границу
27.05.2023 15:08 Алина Груднева

СМИ: вся семья Пугачевой переехала жить за границу

Члены семьи примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой покинули РФ и теперь живут за рубежом.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Сначала Россию покинула сама примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми.

Теперь стало известно о том, что из РФ уехала дочь артистки Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Семейство перебралось в США, где также живет старший внук Пугачевой Никита.

Более того, последним членом семьи Пугачевой, который решил уехать из России, оказался младший внук певицы, сын Орбакайте от первого брака Дени Байсаров.

 

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