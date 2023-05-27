СМИ: вся семья Пугачевой переехала жить за границу
Члены семьи примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой покинули РФ и теперь живут за рубежом.
Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Сначала Россию покинула сама примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми.
Теперь стало известно о том, что из РФ уехала дочь артистки Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Семейство перебралось в США, где также живет старший внук Пугачевой Никита.
Более того, последним членом семьи Пугачевой, который решил уехать из России, оказался младший внук певицы, сын Орбакайте от первого брака Дени Байсаров.