



СМИ: вся семья Пугачевой переехала жить за границу

Члены семьи примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой покинули РФ и теперь живут за рубежом.



Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".



Сначала Россию покинула сама примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми.



Теперь стало известно о том, что из РФ уехала дочь артистки Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Семейство перебралось в США, где также живет старший внук Пугачевой Никита.



Более того, последним членом семьи Пугачевой, который решил уехать из России, оказался младший внук певицы, сын Орбакайте от первого брака Дени Байсаров.



