



Сквоттеры захватили особняк в Беверли-Хиллз

Сквоттинг - это мерзкое явление, которое по всему миру должно быть объявлено вне закона так же, как и терроризм, и любого вида прочий бандитизм. Для тех, кто не в курсе, сквоттинг - это самозахват пустующего дома или дома сданного в аренду.



Не так давно в Италии произошел чудовищный случай. Один дедуля пошел в аптеку за лекарствами. Ну, сколько он там ходил? Вернулся, а в его доме замки поменяли. Потом он жил у родни и судился за собственный дом. Все потому что современная либеральная система в данном вопросе на стороне мерзавцев.



Беверли-Гроув-Плейс, причудливый район, примыкающий к Беверли-Хиллз, уже давно стал желанным местом для богатых и знаменитых. Учитывая, что икона баскетбола Леброн Джеймс недавно построил роскошный дом , а влиятельная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в прошлом году потратили на комплекс кругленькую сумму в 61 миллион долларов, это казалось воплощением эксклюзивности.



Однако, по окрестностям прокатилась волна шока, когда появились сообщения о том, что сквоттеры поселились в квартале от будущего особняка Джеймса по адресу 1316 Beverly Grove Place с октября 2023 года по февраль 2024 года .



Вопреки образу местных жителей, которые не могут позволить себе непомерную арендную плату в Лос-Анджелесе, это не были угнетенные люди, ищущие убежища. Скорее, они были авантюристами-мошенниками, которые использовали заброшенный особняк, чтобы маскироваться под богатых светских особ и устраивать экстравагантные вечера.



Морган Гарджуло, начинающий актер, возглавил операцию, сфабриковал фиктивный договор аренды, чтобы подтвердить свои права на особняк, не столкнувшись с юридическими последствиями, сообщает издание The New York Post.



Недвижимость площадью 5900 квадратных футов, которая выставлялась на продажу с августа прошлого года за 4,6 миллиона долларов, казалось, была легкой добычей. Гарджуло проник в то, что часто называют “самым эксклюзивным почтовым индексом Америки” — 90210.



Ночи соседей богатейшего района наполнились безжалостным разгулом. Вечеринки не прекращались. И огромная плата за вход — от 500 до 1500 долларов никого не останавливала. Атмосфера была тщательно продумана и дополнена ярким светом, принтами в стиле Уорхола и диско-шаром, создающими иллюзию роскоши. Он даже сдавал в аренду спальни от 150 до 300 долларов за ночь. Некоторым гостям предлагалось размещение в обмен на услуги по уборке. Несмотря на протесты соседей по поводу разрушительных праздников, Гарджуло отстаивал свои права аренды, когда бы они ни оспаривались, ссылаясь на предполагаемую аренду.



Вмешательство правоохранительных органов оказалось бесполезным. Обращение в суд наконец материализовалось в январе этого года, когда против сквоттеров было возбуждено дело о выселении.



Почувствовав, что ситуация обернулась против них, они заключили сделку с нынешним владельцем собственности, с намерением освободить дом.



Поскольку в декабре особняк вернулся законному владельцу Адель Ямуту, теперь проводятся судебные разбирательства, чтобы гарантировать, что подобные инциденты не повторятся.



На фото: Морган Гарджуло