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Скрывался 11 лет: в Греции задержали итальянского мафиози
07.08.2023 09:38 Ирина Демьянова

Скрывался 11 лет: в Греции задержали итальянского мафиози

На греческом острове Корфу был арестован 60-летний мужчина по подозрению в участии в преступной организации и финансовых преступлениях.

По информации Ekathimerini, подозреваемый, которого итальянская полиция назвала Винченцо Ла Порта, скрывался от правосудия с 2012 года. Министерство внутренних дел Италии внесло его в список самых опасных беглецов из-за своих связей с преступной группировкой "Каморра" в Италии.

Итальянская полиция не уточнила дату ареста, но сообщила, что офицеры заблокировали Ла Порту, когда он ехал по улице Корфу на мотороллере. 

Согласно сообщениям в СМИ, задержанный будет содержаться под стражей, пока коллегия судей апелляционного суда не вынесет решения по запросу на экстрадицию.

Вернувшись домой, Ла Порта должен отбыть тюремное заключение сроком 14 лет и четыре месяца. Его заочно осудили за участие в преступной организации, уклонениях от налогов и мошенничество.

Интересно, что мужчину удалось задержать благодаря тому, что его заметили на фото футбольных болельщиков в ресторане на острове Корфу, отмечавших завоевание клубом "Наполи" титула чемпиона Италии.

"Его подставила страсть к футболу и команде "Наполи". Ла Порта не смог удержаться от празднования ее успеха", - говорится в заявлении полиции.

По словам владельца ресторана на острове Корфу, Ла Порта работал у него помощником шеф-повара в течение последнего месяца или около того.

 

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