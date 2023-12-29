



Сколько зарабатывала семья Маккалистеров из фильма "Один дома"?

"Один дома" считается одним из лучших Рождественских фильмов в истории кино. Сколько же на самом деле могла зарабатывала эта семья? Эксперты подсчитали.



Газета New York Times провела исследование и вычислила, сколько им пришлось бы зарабатывать, чтобы поддерживать свой такой роскошный образ жизни. Экономисты из Федерального резервного банка Чикаго проанализировали финансовую ситуацию семьи и стоимость их недвижимости в 1990 году.



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По их данным, Маккалистеры были очень и очень состоятельными. Для поддержания такого образа жизни в Чикаго того времени, включая владение великолепным домом и такие Рождественские каникулы, Питеру и Кейт пришлось бы зарабатывать не менее 305 000 долларов в год в 1990 году, что эквивалентно примерно 665 000 долларам в 2022 году.

