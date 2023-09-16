



Сколько паломников прибыло в Умань на Рош ха-Шана: отчет полиции

Умань на Рош ха-Шана посетило свыше 35 тысяч паломников.



По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, ситуация в городе остается спокойной.



"Правоохранители держат ситуацию под контролем, чрезвычайных событий не было", - сказал он.



В городе были организованы три фильтрационных места со сканерами багажа, стационарные посты, пункт визовой поддержки, КПП, а также увеличено количество правоохранителей для поддержания порядка.



"Вместе с нашими полицейскими несут службу полицейские государства Израиль, прибывшие с целью усиления мер безопасности и помощи туристам", - отметили в полиции.