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Сколько паломников прибыло в Умань на Рош ха-Шана: отчет полиции | Фото: Национальная полиция Украины
16.09.2023 13:10 Алина Груднева

Сколько паломников прибыло в Умань на Рош ха-Шана: отчет полиции

Умань на Рош ха-Шана посетило свыше 35 тысяч паломников.

По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, ситуация в городе остается спокойной.

"Правоохранители держат ситуацию под контролем, чрезвычайных событий не было", - сказал он.

В городе были организованы три фильтрационных места со сканерами багажа, стационарные посты, пункт визовой поддержки, КПП, а также увеличено количество правоохранителей для поддержания порядка.

"Вместе с нашими полицейскими несут службу полицейские государства Израиль, прибывшие с целью усиления мер безопасности и помощи туристам", - отметили в полиции.

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