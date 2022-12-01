



Школьница: я продала себя, я умираю изнутри

Израильские СМИ сообщают о том, что на фоне эпидемии коронавируса появилось новое и очень сложное явление - мальчики и девочки-подростки зарабатывают деньги на создании сексуального контента в различных приложениях.



"Все началось как шутка. Подруга из моего класса открыла платформу и рассказала мне, что зарабатывает 3 000 шекелей в месяц. Я хотела иметь свои собственные деньги, поэтому я пошла и продала себя за деньги. Я покупаю все, что хочу, хожу везде, но внутри я просто умираю". так свидетельствует Лиан (псевдоним), 17-летняя девушка с юга страны, которая делилась сексуальным контентом в Интернете.



Пресс-секретарь Национального студенческого совета Лиэль Сароси, которая зачитала показания в рамках новой кампании против сексуального насилия в отношении детей, говорит: "Мы приходим к студентам и говорим с глазу на глаз глаз, мы их друзья, мы с ними в школе, в одном классе, остановитесь на минутку". Сароси даже поделилась, что сама столкнулась с подобным случаем: "На личном уровне я столкнулась со страшной историей, это была очень близкая подруга. Подумать только, что 12-летняя девочка должна пройти через такой случай и столкнуться с такой проблемой в одиночку. Она рассказала родителям об этом случае только через год-полтора после происшествия, из страха, что ее осудят".





Данные, вытекающие из отчета государственного контролера, вызывают тревогу: возраст приобщения к порнографии в Израиле один из самых ранних в мире - около 8 лет. Треть мальчиков 11-12 классов смотрят порно каждый день. Полиция открыла горячую линию 105 для предотвращения случаев насилия над детьми в интернете, а в эти дни цифровой форум и студенческий совет начали кампанию по борьбе с этим явлением с целью сделать киберпространство более безопасным.