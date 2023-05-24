



Самый сексуальный мужчина в мире все-таки женится

Американский актер Крис Эванс решил узаконить свои отношения с португальской актрисой Альбой Баптистой. Церемония бракосочетания состоится летом этого года, сообщает Radar.



Эванс без ума от своей возлюбленной, поэтому хочет поскорее повести ее под венец. Однако их свадьба будет не такой пышной, как многие голливудские.

По данным источника издания, церемония пройдет в кругу самых близких людей. На торжество придут родственники и друзья пары.



Стоит отметить, что этот брак будет первым для Криса Эванса. У него было много романов, однако они были обречены на провал. 2021-й год многое изменил в жизни актера. Именно тогда он познакомился с девушкой своей мечты - Альбой Баптистой и понял, что хочет наконец стать семейным человеком.



Эванс начал карьеру в 2000 году с сериала "Противоположный пол". Мировую известность ему принесла роль Капитана Америка в кинематографической вселенной Marvel.



Также он снялся в таких фильмах как "Недетское кино", "Пекло", "Скотт Пилигрим против всех", "Сквозь снег", "Одарённая" и "Достать ножи". В 2014 году он дебютировал как режиссёр с фильмом "Прежде чем мы расстанемся", где также исполнил главную роль.