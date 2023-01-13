



Самая умная порода собак - исследование

Бельгийская овчарка малинуа стала лучшей собакой после серии тестов, проведенных исследователями из Хельсинкского университета на базе данных, включающей более тысячи собак 13 различных пород.



Результаты были задокументированы в исследовании, опубликованном в научных отчетах и рецензируемом журнале с открытым доступом, издаваемом Nature Portfolio.



В исследование были включены собаки следующих пород : австралийский келпи, австралийская овчарка, бельгийская овчарка малинуа, бордер-колли, английский кокер-спаниель, финский лаппхунд, немецкая овчарка, золотистый ретривер, ховаварт, лабрадор-ретривер, шотландская овчарка и испанская водяная собака, а также группа собак-метисов.



Всего в период с марта 2016 г. по февраль 2022 г. в серии тестов приняли участие 2352 взрослых собаки. Однако в анализе учитывались только собаки, принадлежащие к породам, в которых участвовало не менее 40 особей, и которые были в возрасте от 1 года до 8 лет. Ограничение по возрасту было сделано для того, чтобы в исследование включались только собаки, находящиеся в расцвете когнитивных способностей. В конечном итоге в исследование были включены 1002 собаки 13 пород.



Исследование состояло из 10 тестов, 7 из которых были предназначены для оценки когнитивных особенностей, а 3 — для оценки поведения.



Батарея тестов включала такие оценки и тесты:

приветствие,

общий уровень активности,

любознательность/авантюризм,

контроль торможения/импульса,

понимание человеческих жестов,

решение пространственных задач,

неразрешимая задача,

логическое рассуждение/вывод.

память против неправильного жеста

кратковременную память.



Тесты выявили существенные межпородные различия в способности собак понимать человеческие жесты, вероятности следовать за вводящим в заблуждение жестом человека, способности решать пространственные проблемы, контролировать торможение и степени настойчивости.



Кроме того, разные породы демонстрировали очень разное поведение в том, как они приветствовали незнакомых людей, насколько они были активны и как реагировали на новую среду.



Тем не менее, группа тестов не смогла найти значимых различий между породами в таких областях, как память и логическое мышление.



"Таким образом, различия между породами проявились в основном в задачах, измеряющих социальное познание, решение проблем и сдерживающий контроль", — пишут авторы исследования.



Ни одна порода не показала лучших результатов во всех тестах. Тем не менее, малинуа - бельгийские овчарки - показали хорошие результаты в большинстве тестов. Кроме того, они с наибольшей вероятностью выполнили тест на пространственное мышление в отведенное время и продемонстрировали наибольший успех в чтении человеческих жестов. Бельгийская овчарка малинуа возглавила список как самая активная порода.



Однако было бы неправильно делать из исследования вывод, что малинуа объективно является самой умной породой. Например, в то время как бордер-колли набрала самые высокие баллы по контролю торможения, бельгийская овчарка малинуа была одной из пород с самыми низкими баллами.



Кроме того, исследователи признают определенные ограничения исследования. Например, не было возможности учесть дрессировку и окружающую среду каждой собаки. При этом, 45% собак породы малинуа были полицейскими собаками.



В конечном счете, когда речь идет об интеллекте, нельзя сбрасывать со счетов жизненный опыт, обучение и воспитание собаки. Авторы исследования также признают, что эти факторы, в отличие от породных различий, могли быть ответственны за результаты исследования.

