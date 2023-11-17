



Самая большая семья в мире живет в Индии

В индийской семье Пу-Ционы - 199 человек. Они живут в огромном здании, в деревне Бактаунг, северо-восточного штата Мизорам.



Сам Пу-Цион умер в возрасте 76-ти лет два года назад. Но его по-прежнему почитают и помнят в родной деревне, считая пророком и "избранником Бога".



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Дважды в день они собираются в огромном зале для совместной трапезы. Только на один обед или ужин, у них уходит около 100 кг. риса и множество других продуктов, которые готовятся в огромных котлах.



Эта семья, ее традиции и обустройство жизни привлекают в деревню множество туристов из многих стран мира.