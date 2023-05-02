



С февраля Россию покинули как минимум полмиллиона россиян – анализ

После начала полномасштабной войны России против Украины прошли две волны массовой эмиграции россиян из страны – весенняя, начавшаяся сразу после вторжения, и осенняя, спровоцированная объявлением мобилизации. Всего, по собственным подсчетам издания The Bell, с февраля Россию покинули и не вернулись как минимум полмиллиона россиян.



Группа независимых исследователей Exodus-22 опросила более 1500 тысяч россиян, уехавших из России весной и осенью 2022 года, и сравнила результаты их ответов.



Исследователи отмечают, что среди опрошенных респондентов самым заметным отличием стал гендерный баланс. Среди осенних эмигрантов оказалось в два раза больше мужчин, чем женщин, тогда как весной их было поровну. Средний портрет россиянина, который смог уехать из страны в эмиграцию в Армению или Грузию, практически не изменился, показали результаты обоих опросов. Коротко его можно описать так: 32-летний IT-специалист из Москвы или Санкт-Петербурга.



Среди самых популярных причин для эмиграции весенние респонденты называли тяжелую психологическую обстановку в стране и цензуру. В свою очередь, многие осенние эмигранты уехали из-за нежелания жить в стране, ведущей войну, и, конечно, угрозы мобилизации. Основной причиной для россиян, которые выбрали для эмиграции Грузию или Армению, стала доступность этих стран для переезда.



Однако весной респонденты на втором месте среди причин выбора страны отмечали, что в них они могут “реализовать свое право на свободу слова”, а осенью – что “в эту страну уехали мои друзья / родственники”.

Большинство россиян, уехавших весной или осенью, не планируют жить в Грузии или Армении больше года. По словам исследователей, многие эмигранты рассматривают Армению и Грузию как транзитные хабы для старта в Европу, Израиль и страны Америки”.



Довольно значительной оказалась разница в ответах на вопрос про отношение местных жителей к приезжим россиянам. Подавляющее большинство респондентов не отметили враждебного к ним отношения. Однако именно дружелюбным отношением к ним назвали осенью более 70% эмигрантов в Армении и только 15,5% в Грузии.