



РосСМИ заявили о строительстве “американских биолабораторий” в Казахстане

Строительство очередного объекта с уровнем биологической безопасности BSL-4 в Казахстане продолжается “при полном отсутствии информации со стороны властей, не считая официальных заявлений, не раскрывающих сути происходящего”, утверждает российское информационное агентство EADaily.



Ранее агентство сообщало об аналогичном строительстве в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана.



“С тех пор, как в 2016 году первая американская биолаборатория появилась в Алматы, в республике участились случаи сибирской язвы и других болезней животных, вызывающих их массовый падеж. Также появились непонятные формы гриппа и даже имела место эпидемия атипичного менингита”, – говорится в публикации.