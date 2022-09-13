



Рош а-Шана в Машбир

Машбир — это настоящий дом подарков! В сети универсальных магазинов есть все, чтобы порадовать себя и своих любимых: к празднику и каждый день.



⁃ Стильная женская, мужская и детская одежда. В Машбир эксклюзивно представлены мировые бренды: испанский Punto Roma, французские Morgan и Okaidi&Obaibi, американский Kenneth Cole New York.







- Ювелирные украшения. В Израиле бренд Roberto Bravo представлен только в Italy Gold Машбир. Это женственные золотые украшения с бриллиантами для ценительниц утонченной красоты.



⁃ Косметика и духи. Ароматы от известных парфюмеров, декоративная и уходовая косметика — все, что помогает женщинам чувствовать себя особенно красивыми.







- Нижнее белье. Мужское, женское и детское белье, в которых по-настоящему комфортно.



⁃ Спортивная одежда и обувь. Для любителей активного образа жизни в Машбире представлен широкий выбор от брендов Nike, Adidas, Reebok и других.







- Товары для дома. Стильная посуда, мягкий текстиль и элементы интерьера создадут уютную атмосферу.







Машбир — это сотни брендов со всего мира под одной крышей. Придя в магазины сети, вы никогда не уйдете с пустыми руками. Ждем вас за покупками в филиалах Машбир!