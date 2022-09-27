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Рош ха-Шана в Умани завершилось: подведены итоги
27.09.2022 21:19 Алина Груднева

Рош ха-Шана в Умани завершилось: подведены итоги

В этом году Рош ха-Шана в Умани завершилось без происшествий, несмотря на обстрелы Украины со стороны России.

 
В Объединенной еврейской общине Украины сообщили, что в последние дни в районе паломничества брацлавских хасидов не зафиксировано чрезвычайных событий.
 
"Мероприятие было организовано на самом высоком уровне фондом им. Рабби Нахмана при поддержке власти. Правоохранительные органы обеспечили беспрецедентный уровень безопасности", - сказано в сообщении.
 
В этом году почти отсутствуют традиционные хасидские танцы по завершению праздника из-за войны. Большинство паломников уже покидают Умань.

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