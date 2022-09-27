



Рош ха-Шана в Умани завершилось: подведены итоги

В этом году Рош ха-Шана в Умани завершилось без происшествий, несмотря на обстрелы Украины со стороны России.

В Объединенной еврейской общине Украины сообщили, что в последние дни в районе паломничества брацлавских хасидов не зафиксировано чрезвычайных событий.

"Мероприятие было организовано на самом высоком уровне фондом им. Рабби Нахмана при поддержке власти. Правоохранительные органы обеспечили беспрецедентный уровень безопасности", - сказано в сообщении.

В этом году почти отсутствуют традиционные хасидские танцы по завершению праздника из-за войны. Большинство паломников уже покидают Умань.