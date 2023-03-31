



Рок-группа AC/DC вернется на сцену после 7-летнего перерыва

Австралийская рок-группа AC/DC вернется на сцену после семи лет перерыва, пишет 9News. Музыканты выступят на 3-дневном фестивале Power Trip в Калифорнии в октябре 2023 года.



На сцене выступят основатель группы Ангус Янг, ритм-гитарист Стиви Янг, басист Клифф Уильямс, барабанщик Фил Радд и вокалист Брайн Джонсон, остающийся фронтменом AC/DC с 1980 года.



Также в фестивале примут участие Оззи Осборн, Metallica, Guns N Roses и Iron Maiden.



Группа AC/DC создана в 1973 году братьями Малькольмом и Ангусом Янгами. В 2014 году Малкольм ушел из коллектива из-за диагностированной у него деменции, а в 2017-м он умер. В сентябре 2020 года коллектив объявил о возвращении на сцену. Однако после этого никакой информации о концертах не было.