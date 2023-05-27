



Робби Уильямс едет в Израиль

Популярный исполнитель Робби Уильямс посетит Израиль, где примет участие в музыкальном фестивале "Лето в большом городе».



Мероприятие запланировано на 1 июня в тель-авивском парке Яркон.



На своем последнем концерте в Израиле в 2015 году Уильямс представил зрелищное шоу. Не так давно он сказал, что у него остались теплые воспоминания о выступлении в Тель-Авиве.



"Помню, это было очень важное выступление для меня. Всегда удивительно приезжать в новое место и видеть, что так много людей приходят посмотреть на тебя. На этот раз я хочу выступить еще лучше, чем в прошлый раз. Для меня очень важно произвести впечатление на израильскую аудиторию", — признался артист.

