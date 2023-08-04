



Ритуальные бюро предлагают похороны в стиле Барби

Похоронные бюро в Мексике, Сальвадоре и по всей Латинской Америке сообщают о росте спроса на ярко-розовые гробы после выхода на экраны фильма “Барби”, пишет Daily Mail.



Издание сообщает, что похоронное бюро Оливарес предлагает гроб "Дом Барби" под слоганом: "Чтобы вы могли отдохнуть, как Барби".



"Этот гроб ярко-розового цвета олицетворяет искру и энергию тех незабываемых моментов, которые они пережили. Это напоминание о том, что наши истории заслуживают того, чтобы их помнили и отмечали красочно и ярко. Пусть эта дань станет праздником, полным любви, красок и незабываемых воспоминаний", — говорится в рекламном ролике гроба.



Похоронный дом "Альфа и Омега" в Ауачапане, Сальвадор, предлагает гроб в стиле Барби и опередил тенденцию, запустив свой в продажу около года назад. По словам гробовщика Исаака Вильегаса, интерес к яркому гробу оказался беспрецедентным.



"Мы хотели продвигать розовый гроб, так как он стал тенденцией, и люди связывались с нами. Из 40 человек, обратившихся по этому поводу, мы уже заключили контракт как минимум с 10 новыми клиентами. У нас даже закончились запасы", — добавил мужчина.



Похоронная фирма поделилась видеороликом об акции на TikTok, где он стал вирусным, набрав 1,6 миллиона просмотров и почти 5000 комментариев.

