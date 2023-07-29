



Рейтинг J.D. Power: Определены самые надежные автомобили 2023 года

Опубликован традиционный ежегодный рейтинг качества новых авто от агентства J.D. Power. Его результаты оказались весьма неожиданными, сообщается на сайте компании.



Методика исследования надежности авто J.D. Power остается неизменной – эксперты опрашивают владельцев новых машин и узнают об их неисправностях. Количество поломок на 100 авто является основным критерием рейтинга J.D. Power.



Отмечается, что в 2023 году качество новых автомобилей снизилось: средний показатель по отрасли вырос до 192 неисправностей на 100 авто – это худший показатель за последние 37 лет. Для сравнения: в 2022 году он составил 180, а в 2021 – 162. Руководитель автомобильного подразделения агентства J.D. Power Фрэнк Хэнли отметил, что статистику подпортили электромобили. Так, показатель Tesla составил 257 поломок на 100 авто, Rivian – 282, Polestar – 313, а Lucid – и вовсе 340.



К тому же, гораздо чаще стали возникать проблемы с мультимедиа, Android Auto, системой удержания в полосе и другой электроникой. Нередко отмечаются неисправности новомодных выдвижных дверных ручек. По словам Фрэнка Хэнли, индустрия находится на распутье и автопроизводителям необходимо уделить повышенное внимание качеству продукции. Кроме того, отмечается ухудшение качества у многолетних лидеров – Toyota, Lexus и Porsche. В лидеры неожиданно вырвались Dodge (140 поломок на 100 авто), Ram (141) и Alfa Romeo (143). В их линейке пока отсутствуют электрокары, а у многих моделей отсутствуют самые современные электронные системы.



Традиционно названы и самые надежные авто в разных классах. Наиболее беспроблемным оказался седан Nissan Maxima, а больше всего победителей (по 4) – у Chevrolet и Kia.



Рейтинг J.D. Power: