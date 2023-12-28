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Развлекать людей Анастасии Ивлевой вышло дорого
28.12.2023 01:30 MIGnews.com

Развлекать людей Анастасии Ивлевой вышло дорого

ФНС начала проверку Анастасии Ивлеевой. Ей грозит до 5 лет колонии за “уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере”.

Донос кому написать, так это всегда найдется. Но вот уже Екатерина Мизулина пишет у себя в телеграм-канале, что проверка началась 26 декабря по материалам ГУЭБиПК МВД России. 

“И она [проверка] имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках”.
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Вот такие первые результаты по следам “голой вечеринки”. Как видим, извинения не помогают особо.

 

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