



Дамаск сотрясался от взрывов. Три волны израильских атак в Сирии





Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил, что по пяти объектам проиранских милиций в районе Хама было нанесено три удара.



Очевидцы утверждают, что сила ударов была такова, что “Дамаск сотрясался от взрывов”.



По некоторым данным, в результате атак, в частности, был нанесен серьезный ущерб "научно-исследовательскому институту", в который попало несколько ракет - вместе с другим объектом. Кроме того, сообщается, что атаке подверглись и военные посты. Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что некоторые ракеты сирийских ПВО упали на дома, также в районе Тартуса.



Сирийский военный чиновник, говоря о волне атак, прошедших по стране, заявил, что "около 23:20 израильский враг атаковал с воздуха с северо-запада Ливана некоторые военные объекты в центральном районе. Системы ПВО справились с ракетами и сбили некоторые из них".



По официальной версии, системы ПВО смогли перехватить некоторые израильские ракеты, выпущенные с истребителей. Также сообщается, что атака проходила несколькими волнами, и не менее 15 ракет поразили свои цели.



Арабские СМИ заявили, что это была "самая жестокая волна за последние годы", и что атаки были направлены, в частности, на позиции проиранских милиций и КСИР в Сирии.