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Ракета за три миллиона: Суперкар с максимальной скоростью 500 км/ч – видео
09.08.2023 17:11 Наталья Богинская

Ракета за три миллиона: Суперкар с максимальной скоростью 500 км/ч – видео

В США презентовали новый Hennessey Venom F5 Revolution Roadster. Экстремальный суперкар претендует на звание самого быстрого авто в мире. Характеристики авто опубликовали на официальном сайте Hennessey.

Новый Hennessey Venom F5 Revolution Roadster – экстремальный вариант суперкара. Всего выпустят только 12 таких авто стоимостью 3 миллиона долларов каждая.
 

Как и купе Hennessey Venom F5 Revolution, родстер получил аэродинамический пакет с обвесом, большим антикрылом и воздухозаборником на капоте двигателя. Прижимная сила увеличилась до 635 кг при 400 км/ч. Кроме того, суперкар облегчен до 1400 кг за счет новой съемной крыши и кованных дисков.

В отделке салона сочетаются кожа, алькантара и карбон. В Hennessey готовы выполнить любые пожелания клиентов относительно цвета кузова и салона. Hennessey Venom F5 Revolution Roadster получил систему телеметрии, как в гоночных авто.
  Американский суперкар оснащен 6,6-литровым V8 твин-турбо мощностью 1817 л. с. Максимальная скорость составляет около 500 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 с. Вскоре один из Hennessey Venom F5 попытается побить мировой рекорд скорости.
 

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