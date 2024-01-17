



Рафаэль Надаль станет послом Федерации тенниса Саудовской Аравии

Рафаэль Надаль станет послом Федерации тенниса Саудовской Аравии, что является частью недавних усилий королевства по развитию тенниса и других видов спорта.



Надаль, 37-летний испанец, один из величайших теннисистов современности, обладатель 22 титулов Большого шлема, в настоящее время пропускает Открытый чемпионат Австралии, восстанавливаясь после травмы. Он надеялся вернуться к участию в турнирах Большого шлема в Мельбурне после того, как пропустит почти весь 2023 год.



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Новая роль Надаля включает в себя продвижение тенниса в Саудовской Аравии и планы по созданию там Академии Рафы Надаля.



Это еще один шаг в теннис для королевства, которое до 2027 года принимает в Джидде финалы мужского тура Next Gen ATP для лучших игроков 21 года и моложе. Женский теннисный тур, и ведет переговоры о проведении в Саудовской Аравии финальных турниров WTA, завершающих сезон.



Правозащитные группы утверждают, что женщины по-прежнему подвергаются дискриминации в большинстве аспектов семейной жизни в королевстве, а гомосексуальность является основным табу, как и в большинстве других стран Ближнего Востока.

