



Путинист Охлобыстин призвал россиян смириться с большими потерями

Российский актер, звезда "Интернов" и большой фанат президента РФ Владимира Путина Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими потерями в ходе полномасштабной войны, развязанной его страной в Украине.



Соответствующее заявление он сделал, выступая перед молодежью.



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"Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог", - цинично сказал Охлобыстин.

