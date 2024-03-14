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Путинист Охлобыстин призвал россиян смириться с большими потерями
14.03.2024 16:46 Алина Груднева

Путинист Охлобыстин призвал россиян смириться с большими потерями

Российский актер, звезда "Интернов" и большой фанат президента РФ Владимира Путина Иван Охлобыстин призвал россиян смириться с большими потерями в ходе полномасштабной войны, развязанной его страной в Украине.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед молодежью.

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"Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог", - цинично сказал Охлобыстин.
 

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