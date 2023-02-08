



Прорыв: удалось расшифровать тайные послания королевы Шотландии Марии

Ученым удалось расшифровать секретные послания королевы Шотландии Марии, которая писала письма своей сестре королеве Елизавете I, когда находилась в заключении в Англии.



Об этом сообщает The Independent.



По словам дешифровщиков, которые считают свою работу весомым открытием о судьбе королевы за 100 лет, 57 писем раскрывают захватывающую информацию о ее заточении.



Послания датируются периодом с 1578 по 1584 год. То есть, их она написала за несколько лет до того, как ее обезглавили. В основном, она жаловалась на плохое здоровье и невыносимые условия в неволе. Также в переписке обсуждалось ее освобождение. Королева утверждала, что этот процесс велся недобросовестно.



Также королева Мария говорила о своем горе, когда ее сына Джеймса похитили в августе 1582 года. Кроме того, она выражала недоверие к начальнику шпионской сети сестры, сэру Фрэнсису Уолсингему и враждебно высказывалась в отношении графа Лестера и фаворита Елизаветы Роберта Дадли.



Узнать содержание писем удалось благодаря тому, что ученые разгадали систему шифрования Марии.