Ранее мы писали о том, что на Сицилии проснувшийся вулкан Этна стал пускать абсолютно ровные кольца. Но тогда в прессе были лишь отдельные фото. Теперь же мы можем посмотреть на видео этого невероятного зрелища.



Volcanoes blow smoke rings and they do it rarely, because they require such precise conditions to form.



This is the amazing series of rings produced by Mt Etna on April 6, 2024.



[📹 EtnaGuide]pic.twitter.com/GrcUyc3jiU