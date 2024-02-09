



Прокремлевскую звезду бойкотировали в Эстонии и запретили въезд

Известная российская певица Клава Кока не сможет провести концерт в Таллине, запланированный на 29 марта.



Власти объявили прокремлевской артистке бойкот, запретив ей въезд в страну на три года - до 2027-го.



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По данным МВД Эстонии, такое решение принято, поскольку певица поощряет вооруженную агрессию против мирного населения Украины, а также активно продвигая кремлевские нарративы.



"Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, в настоящее время не могут получить эстонскую визу", - ответили в МВД на запрос местного издания Limon.