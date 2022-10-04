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Пришел к проститукам, отказался от виртульаногто секса и был избит до полусмерти
04.10.2022 09:53 Аркадий Бочаровский

Пришел к проститукам, отказался от виртульаногто секса и был избит до полусмерти

Житель Челябинска подал заявление в полицию на проституток, которые вместо реального секса предложили ему виртуальный. Когда мужчина попытался вернуть свои деньги, его избила охрана.

«Они мне говорят, что по прейскуранту ценник поменялся — 3300 вместо 1300 за час. Я зашел с девушкой, а она говорит, что секс виртуальный, чтобы бактерий и заразу всякую не подцепить»,говорит пострадавший.

Со слов мужчины, от виртуального секса он отказался, поскольку договаривался на традиционную связь. Он попросил вернуть деньги. Девушка ответила, что деньги за услугу были переведены на банковскую карту, их возврат может занять до 30 дней, после чего засмеялась. Тогда мужчина сообщил, что заберет телевизор, чтобы компенсировать расходы за сорвавшийся досуг. После этого в помещении ворвались охранники, которые жестоко избили челябинца. Он написал заявление в полицию.

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