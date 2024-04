Принц Уильям впервые вышел с сыном на публику, пока лечится Кэтрин

Принц Уэльский Уильям и его сын Джордж впервые вместе вышли на публику после того, как принцесса Кэтрин призналась миру о лечении от рака.



Их заметили на футбольном матче.



Уильям и его наследник пришли на стадион, чтобы поддержать свою любимую команду - "Астон Вилла".



Джордж даже повязал на шею "розу" (шарф, - ред) в знак поддержки клуба.

