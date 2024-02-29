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Принц Уильям породил слухи о больной Кейт, не явившись на важное мероприятие
29.02.2024 05:35 Алина Груднева

Принц Уильям породил слухи о больной Кейт, не явившись на важное мероприятие

Принц Уэльский Уильям не пришел на поминальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре в память о короле Греции Константине II. 

По данным газеты Еxpress, это сразу же вызвало обеспокоенность у поклонников королевской семьи на фоне того, что его супруга Кейт Миддлтон восстанавливается после перенесенной процедуры в лондонской клинике.

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В Кенсингтонском дворце отметили, что Уильям не пришел на поминальную службу по личным причинам.

Чтобы успокоить поклонников, во дворце, не вдаваясь в подробности, заверили, что Кейт продолжает восстанавливаться и чувствует себя хорошо.

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